Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: match che potrebbe rivelarsi molto lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Pedro, partita valevole per il primo turno degli. Il primo azzurro in campo nello Slam Down Under è l’italo-argentino Luciano, che cerca la prima vittoria a Melbourne Park della propria carriera.Il sorteggio è stato clemente con l’azzurro che affronterà al primo turno Pedro. Così comelo spagnolo non è uno specialista dei campi veloci, anche se vanta risultati migliori su questa superficie rispetto all’avversario odierno. Le caratteristiche dei due giocatori lasciano presagire unequilibrato, cheterminare in lotta e risolversi su pochi punti.In questa stagioneha esordito nell’ATP 250 di Hong Kong perdendo al primo turno da Miomir Kecmanovic per 6-3, 6-3.