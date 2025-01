Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cornejo Florimo in vetta nelle moto, Botteril leader tra le auto dopo 233 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30– In attesa del passaggio al rilevamento del km 440 (il primoil lungo tratto di trasferimento) dei primi equipaggi sul percorso, arrivano aggiornamenti relativi alla situazione di Lucas Moraes. Il brasiliano della Toyota, che occupava fino a stamattina il quinto posto nella classifica generale, è ripartitouno stop di circa un’ora e mezza per un problema meccanico al km 17 e paga adesso un distacco di 2 ore e 37 minuti dalla140 km.12:28 CAMION – I piloti stanno attraversando il lungo segmento di asfalto. Al rilevamento 233 Mitchel Van de Brink viaggiava in testa a 2:22:37 tallonato da Macik, secondo a +3:12 davanti a Soltys, terzo a +8.38. Loprais conserva un ritardo di +12:38. Ricordiamo che la parte finale del tracciato sarà contrassegnata dalla sabbia.