Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cornejo Florimo in vetta nelle moto, Botteril inizia bene nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00– Siamobattute conclusive. Al passaggio del km 478 al momento comandacon 1:14 su Brabec, 1:27 su Schareina e 2:55 su Benavides. Quinto Howes a 3:31.11.35– Il sudafricanol si conferma inalla classifica provvisoria anche dopo 233 km (prima della neutralizzazione per il trasferimento) con un vantaggio di 1’26” su De Mevius, 5’33” su Al Rajhi, 5’46” su Ferreira e 5’56” su Krotov. 8° Al-Attiyah a 7’49”, 9° Lategan a 7’52”, 10° Ekstrom a 8’55”.11.30 CAMION – Al rilevamento 190 van den Brink occupa la prima posizione con il timing di 1:52:34. Macik resta comunque in scia, considerato il suo ritardo di +3:14. Sta per cominciare la lunga parte di percorso su asfalto. Loprais è ancora attardato e quinto in proiezione.