Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch fuori dalla gara nelle moto, comanda Schareina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.30– Lo stage ha preso il via con una importante novità. Rossè caduto ed ècorsa! La carovana intanto è al chilometro 140 conal comando con 14 secondi su Howes e 27 su Cornejo Florimo. Quarto Brabec 46, quinto Santolino a 50.07.25 Le auto sono pronte al via. Lo start ufficiale arriverà alle ore 07.40. Per i camion, invece, bisognerà pazientare ancora un po’, dato che prenderanno il via alle ore 09.00.07.03 Buongiorno amici di OA Sport. Gli aggiornamenti inizieranno dalle 7.30.Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadellaandrà in scena l’attesissima Hail – Al Duwadimi che ci aiuterà a delineare in maniera migliore la classifica generale della “Corsa più dura del mondo”.