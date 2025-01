Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: Wierer si ferma sul più bello, vince Jeanmonnot

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 14.4512.58: Jeanommot davanti dopo il poligono, a 35? Kirkeeide, a 50? Todorova, Grotian, a 54? Minkkinen, a 57? Michelon, Richard, Oeberg12.57: Non sbaglia Kirkeeide, due errori perche getta al vento la rimonta.12.56:non sbaglia e va verso la vittoria!12.55. Quarto poligono12.53: Al km 7.1davanti, a 19? Todorova, a 26? Botet e Michelon, Richard, Oeberg, a 26? Kirkeeide, a 50? Grotian,, Tannheimer, Minkkinen, Tandrevold e Hauser. Carrara con lo zero è 21ma a 1’52”. Zero di Trabucchi e Comola nella terza serie. 25ma e 37ma12.51:davanti dopo tre poligoni, a 11? Todorova, a 16? Botet e Michelon, a 22? Richard, a 36? Oeberg e Kirkeeide, a 44? Grotian,, Tannheimer, Minkkinen, Tandrevold e Hauser.