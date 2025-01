Ilfoglio.it - Leggere Emmanuel Todd per capire che il tramonto dell'occidente è irreversibile

Ritengo sia un libro capitale, “La sconfitta” di(Fazi), ma non lo consiglio affatto. Un po’ perché non consiglio mai niente, in materia di libri, quadri, vestiti, ristoranti e vini i miei criteri sono miei, ho rinunciato a imporli da quel dì, e un po’ perché mi piacerebbe, se proprio, consigliare titoli più allegri. L’grosso modo siamo noi. Secondo lo storico francese l’sta finendo perché sta finendovi il cristianesimo: “L’estinzione religiosa ha condotto alla scomparsaa morale sociale e del sentimento collettivo”. L’estinzione del protestantesimo è in fase più avanzata ma i fatti mostrano che l’Europa già cattolica non è messa molto meglio. I fatti più significativi sono perle nozze di Sodoma in Francia e in Spagna, il crolloe nascite perfino in Polonia, la cremazione che dilaga ovunque.