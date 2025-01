Lortica.it - Le tasse ad Arezzo dopo la vendita a Firenze (1400)

Leggi su Lortica.it

Nel, ad, vi erano numerose gabelle, ovvero imposte, riscosse direttamente dal Camerlengo, l’amministratore della comunità aretina, per tutta la vasta diocesi. Tra le principalisi annoveravano:La gabella delle porte della città e dei paesiLa gabella sui molini del granoLa gabella sulle bocche (imposta per ogni membro della famiglia, mirata a limitare la prole)La gabella sugli orti in cittàLa gabella sul bestiameLa gabella sui passeggeri in transito alle dogane di Monte San Savino, Ciggiano, Oliveto, Monterchi, Anghiari, Pieve Santo Stefano, Campi e RassinaLa gabella sul grano, sulle greggi, sulla farina, sul pane cottoLa gabella sui pesi e sulle misure utilizzate, sui banchi per laal pubblico e persino per le cause legate a dispute civiliTali imposte, che gravavano pesantemente sulla popolazione, contribuirono a frenare la crescita economica della comunità aretina, pur favorendo i commercianti e i proprietari terrieri strettamente legati al potere di