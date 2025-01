Sport.quotidiano.net - L’avversario di domani. Il tecnico Rigucci ha subito risollevato la squadra aretina

Senza più mister Nico Lelli (che in bianconero fu vice di Pagliuca nel 22/23) dallo scorso 17 dicembre l’Aquila Montevarchi ha decisivo di ripartire da Athos, visto anche al Badesse qualche stagione fa (pareggiando per 2-2 al Franchi contro l’alloradi Gilardino) e già in rossoblu in una cavalcata importante dalla Promozione alla D.lo scorso anno, da subentrato, colse una bellissima salvezza in rimonta con i rivali della Sangiovannese che però aveva lasciato a fine campionato per impegni di lavoro. Dal momento del suo ritorno a Montevarchiha vinto due partite due: la prima contro l’Ostiamare nell’ultimo match del 2024 e poi quella in rimonta di domenica scorsa contro la Flaminia. Entrambe, come quella di, ironia del calendario si sono giocate allo stadio Brilli Peri.