Sport.quotidiano.net - L’asso da 9 milioni di euro. Meister, debutto pisano

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michele Bufalino Il nuovo acquisto del Pisa potrebbe diventare l’acquisto più importante e più oneroso della storia del calcio nerazzurro, anche se lo sapremo solo a fine stagione. Ieri infatti Henrik, 21 anni attaccante, rilevato dal Rennes, montagna di 193 centimetri, ha firmato il suo prestito con diritto di riscatto in nerazzurro. Da quanto si apprende, tra clausole e bonus il Pisa arriverà a pagare oltre 9diper il giocatore, sfondando di più del doppio quello che è, attualmente, il record di 4dispesi per Alexander Lind solo pochi mesi fa. Il primo giorno del Bronzo di Riace danese in città è iniziato nella notte tra giovedì e venerdì, quando è arrivato all’hotel Repubblica Marinara dopo essere atterrato a Peretola. Da lì i tanti appuntamenti della mattinata di ieri.