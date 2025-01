Sport.quotidiano.net - La storia. Enrico Zaglio, in campo a 93 anni con la palla ovale sotto il braccio

Una passione senza tempo, un legame che va ben oltre la carta d’identità consumata. Con una, compagna di viaggio e di giochi dalla seconda metà degli’40., 93 primavere (il 15 giugno arriverà a quota 94), non è solo il più anziano tesserato delle Federazione Italiana Rugby ma pure il simbolo di una squadra molto particolare: si chiama “Poderosa Old Rugby“ di Brescia, è stata fondata nel 2003 da ex giocatori, amatori e simpatizzanti genitori-supporters della società Rugby Brescia. Con un particolare: è dedicata solo agli atleti “over 35“. Lae tante piccole curiosità riguardanti la società si possono leggere sulle pagine “social“: "Tutto e nato nell’anno 2003, presso lo ‘stadio Invernici’, sede del rugby Brescia. Una sera di marzo, un gruppo sparuto di genitori di ragazzini tesserati nelle giovanili della società, stanchi di guardare ma, soprattutto, di vedersi ingrossare la pancia, decide di abbandonare la solita idea primaverile di rispolverare la bicicletta e di incontrarsi con scarpe e pantaloncini per una corsetta".