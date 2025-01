Ilfattoquotidiano.it - La serie Rai su Leopardi è una “una parodia involontaria”? Aldo Grasso stronca e il regista Sergio Rubini risponde: “A costo di sembrare populista…”

Cosa nota è che RaiUno abbia mandato in onda unatv sulla vita di Giacomoche ha portato a casa buoni risultati in termini di share. Cosa forse meno nota è che, critico blasonato del Corriere della Sera che non ‘le manda a dire’, l’abbiata senza appello. Cosa ha scritto? “Che cos’è, il classico ‘for dummies’, un bignamino liberamente ispirato alla vita del poeta? Che cos’è, una, cioè unache non ha il coraggio di essere tale? Che cos’è, David Copperfield in versione recanatese, con Pietro Giordani agghindato come Zucchero Fornaciari? Non ho capito perché quel personaggio si chiamasse Giacomo: è vero che c’erano tutti i luoghi comuni sul poeta.“. Insomma, unatura in piena regola, condefinisce la fiction al limite della “caricatura“.