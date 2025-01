Quotidiano.net - La salute dei giovani: "Prevenzione e formazione contro i problemi al cuore"

Leggi su Quotidiano.net

Rispondere, con un approccio di tipo sistematico, al problema della morte cardiaca improvvisale (MCI). Questo l’obiettivo della proposta di legge regionale presentata lo scorso 8 gennaio, in Toscana, nella seduta della commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni (Pd), da un gruppo di professori e ricercatori. "Nelle persone sotto i 50 anni la MCI è un evento raro, con un’incidenza stimata tra i 1 e 10 casi su 100mila persone l’anno, ma per l’impatto che ha in ambito familiare e sociale, di anni di vita persi, ha un’assoluta rilevanza. È un ambito in cui normalmente non si agisce, si osserva. E l’idea di osservare e non agire non ci andava bene" spiega Michele Emdin, docente di Cardiologia e coordinatore del centro interdisciplinare Health Science Scuola Superiore Sant’Anna e direttore Dipartimento Cardio-toracico Fondazione Monasterio.