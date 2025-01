Ilrestodelcarlino.it - La protesta del ristoratore: "È stato il peggior Natale in centro degli ultimi anni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per risollevare ilstorico c’è bisogno di una squadra. E una squadra in questo momento non c’è". Non usa mezze misure Piero Mongelli (nella foto),di ‘Semplice’ in via Zeffirino Re, per contestare il clima respirato durante le festività nel cuore della città. "Èil– attacca l’esercente - prima di tutto per via della scarsa proposta di intrattenimenti e manifestazioni organizzate per incentivare la presenza dei visitatori, cesenati e non solo. Sono d’accordo con quello che ha detto il sindaco Enzo Lattuca durante il suo intervento di fine anno, quando ha citato il grosso problemaaffitti esorbitanti richiesti per i locali del: ha ragione, il tema è attuale e delicato. Ma la questione non si può chiudere qui: sarebbe riduttivo e ingiusto ignorare le tante altre criticità con le quali devono fare i conti quotidianamente gli operatori.