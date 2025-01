Ilrestodelcarlino.it - La Pro Loco: "Tanti eventi grazie ai volontari"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì, con la festività dell’Epifania, si è concluso, come previsto in locandina, a Bagno di Romagna e in altre località del suo territorio comunale, il ricco programma di manifestazioni, bellamente dipanatosi dall’Immacolata 2024 sino alla Befana 2025. Un suggestivo e coinvolgente ‘Magico Natale 2024-2025’, con numerose iniziative, spettacoli,, promossi e organizzati dalla Pro, Tre Terme, Asd Bagno di Romagna Calcio, in collaborazione con altri enti e associazioni, e col patrocinio del Comune. Dice il presidente della dinamica Prodel paese termale d’Alto Savio, Alessandro Rossi: "La Prodi Bagno di Romagna Terme, al termine di una lunga ed impegnativa stagione di, che ha visto lo sforzo della nostra associazione per cercare di migliorare l’attrattività turistica del nostro paese termale, vuole ringraziare sentitamente tutti i