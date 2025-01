Lanazione.it - La Pro Loco rinnova il consiglio direttivo. Tommaso Salvadori è il nuovo presidente

Leggi su Lanazione.it

La Prodi Montopoli ha un, vicepresidenti Virginia Duccini e Francesco Falaschi, tesorieri Nicola Falaschi e Maria Guadagno, segretario Matteo Bimonte, consiglieri Cecilia Dimare, Serena Dimare e Francesco Francalanci. "Un doveroso ringraziamento – commenta il– ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto. Come primo atto abbiamo approvato la formazione di un comitato che sarà di appoggio e sostegno ale sviluppo di nuove idee. E’ composto da Stefano Campobasso, Asia Caselli, Leonardo Lopez, Cristina Mancini, Giorgio Nazzi, Emiliano Testaino. Siamo già concentrati sull’edizione 2025 di Montopoli Medioevo e durante l’anno ci saranno tante altre iniziative da mettere in campo".