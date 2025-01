Ilfoglio.it - La notizia della morte della cultura di massa è fortemente esagerata

Qualche mese fa su queste pagine ho recensito positivamente un opuscolo del sociologo Vanni Codeluppi intitolato I 7 tradimenti del digitale. Ora leggo su queste stesse pagine l’ampio articolo di Annamaria Guadagni dedicato a un successivo libro di Codeluppi, Ladi(Carocci, pp. 115, euro 13). Me ne occupo anch’io soprattutto per la ragione che, senza essere uno studioso, constato il trionfo di unadiche benché, o perché, tecnologicamente cambiata ha raggiunto un’estensione tale da aver più o meno cancellato e resa quasi invisibile laalta, lascritta che non esce dai libri e dai giornali. I soli libri e autori di cui si vede traccia nella comunicazione pubblica sono quelli che compaiono in televisione. A cui si aggiunge il fatto che Internet e l’uso universale degli smartphone hanno reso impossibile la lettura di libri, riviste e giornali “cartacei” (questo è il penoso aggettivo a cui si deve ricorrere per farsi capire).