Lanazione.it - La Libertà Viaccia sfida Las Vegas

Leggi su Lanazione.it

La quattordicesima giornata del campionato di Terza Categoria si chiuderà con il posticipo del lunedì, che metterà di fronte alle 21 il Firenze Nord ed il San Lorenzo Campi Giovani in uno scontro curioso sull’asse Calenzano - Campi Bisenzio. Ma quasi tutte le altre partite si giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 14,30: a quell’ora, il Tobbiana capolista farà visita alla CDP Vaianese che sta attraversando un momento di scarsa brillantezza, ma che resta comunque una squadra solida e coriacea. Per gli uomini di Santini si prospetta unaimpegnativa, con la prospettiva di allungare temporaneamente a sei lunghezze il vantaggio sulla Polisportiva Carraia seconda (che giocherà invece domani). Ma il match di cartello, con fischio d’inizio alle 15, al Chiavacci: Ladi Sensi, quinta dopo aver vinto il recupero contro il Firenze Nord lo scorso mercoledì, sfiderà il Lasdi Shehaj che viaggia in terza posizione.