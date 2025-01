La figlia di Gisèle Pelicot la donna drogata e violentata per anni dal marito | Mio padre deve morire in carcere Ha abusato anche di me

Leggi su Open.online

«Mioin prigione. È un uomo pericoloso». Sono le parole di Caroline Darian,di Dominique, l’uomo che ha drogato la moglieper 10e l’ha fatta violentare da oltre cinquanta uomini. Laha scritto un libro sul caso che si è trovata ad assistere da vicino suo malgrado, e che è diventato ormai uno dei processi più scioccanti della storia recente. E ho smesso di chiamarti papà, è il titolo scelto. L’orrore iniziò a emergere nel 2020, quando Dominique fu arrestato perché beccato a fare foto non consenzienti sotto le gonne di alcune donne in un supermercato. Durante le indagini, la polizia trovò migliaia di foto e video che documentavano gli abusi inflitti ae stuprata da estranei per. Per, la scoperta fu devastante.