La battaglia giudiziaria di Birkenstock per difendere i suoi sandali dalle imitazioni | Sono opere d’arte

Leggi su Open.online

Giovedì 9 gennaio si è aperto in Germania un processo che vede contrapposte, nota azienda produttrice di scarpe e, e altre tre imprese. Queste ultimeaccusate dal marchio tedesco di aver commercializzato prodotti troppo simili ai famosiche hanno reso lefamose in tutto il mondo, al punto da diventare vere e proprie icone di stile. I modelli che le tre aziende tedescheaccusate di aver copiatogli Arizona (un sandalo con due cinturini), i Madrid (con un solo cinturino), i Boston (chiusi nella parte anteriore) e le infradito Gizeh.Lalegale diIl processo in questione è arrivato di fronte alla Corte federale di giustizia tedesca, che si esprimerà in via definitiva sulla vicenda. In primo grado, il tribunale aveva accolto la tesi di, secondo cui l’ideazione e la produzione diricadono a tutti gli effetti sotto la normativa del diritto d’autore.