Serieanews.com - Kvaratskhelia-PSG, c’è di mezzo… la Juve: l’intreccio di mercato coinvolge Giuntoli

Leggi su Serieanews.com

Kvichaè sempre più vicino al PSG, ma c’è un intrigo dicon lantus che potrebbe cambiare le carte in tavola: le mosse dicondizionano ancora il NapoliFra Kvichae il Paris Saint Germain c’è di mezzo. Cristiano(Foto: Ansa) – serieanews.comCosa succede quando i grandi colpi disi intrecciano in un domino checlub come il Napoli, il Paris Saint Germain e lantus? La risposta sembra essere proprio nell’intricato caso di Kvicha. Il talento georgiano è ormai vicinissimo a dire addio al Napoli, con il PSG pronto a portarlo sotto la Tour Eiffel già a gennaio. Ma c’è un dettaglio che potrebbe indirizzare tutto definitivamente sul binario giusto: Cristianoe lantus.Il Napoli, che fino a pochi mesi fa sembrava irremovibile sulla questione cessioni, ora chiede una cifra fra gli 80 e i 90 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello.