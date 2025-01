Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è perfetto per Luis Enrique (Le Parisien)

Khvichapotrebbe lasciare Napoli già in questa sessione di mercato, con il Psg all’attacco per averlo. Il georgiano non ha accettato il rinnovo di contratto col club di Aurelio De Laurentiis perché sembrerebbe entusiasta di approdare in Francia.Perché il Psg sta puntando tanto su?Lescrive:Tradizionalmente tranquilla nella capitale francese, la finestra di mercato invernale sperimenterà una scossa all’inizio del 2025? Mentre il Psg si era ufficialmente avvicinato a questo mercato con l’idea di colmare le lacune solo in caso di partenze, i dirigenti parigini rimangono comunque attenti alle opportunità che potrebbero presentarsi. Il percorso che porta all’ala georgiana Khvichaè uno di questi e corrisponde a una possibilità, pere il dsCampos, di aumentare il livello della loro squadra con una risorsa significativa.