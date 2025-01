Unlimitednews.it - Krstovic trascina il Lecce al Castellani, 3-1 sull’Empoli

EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, ildi Giampaolo ritrova la vittoria, imponendosi per 3-1 contro l’Empoli. Al, la formazione salentina fa suo lo scontro salvezza, grazie ad una prova di carattere, coronata dalla doppietta die dalla rete di Morente: invano, dunque, il gol nel secondo tempo di Cacace per i toscani. La squadra di Giampaolo mostra sin da subito grande voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili del terzultimo posto, giocando con intensità e dominando tutto il primo tempo. Dall’altra parte, invece, si vede un Empoli sì decimato dagli infortuni (out anche Ismajli al 21?), ma troppo distratto e sotto ritmo. All’intervallo il tabellino recita 2-0 per la formazione salentina, punteggio che sta addirittura stretto agli ospiti, più volte vicini al terzo gol.