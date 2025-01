Metropolitanmagazine.it - Kiko accoglie due nuovi manager: è una nuova strategia rafforzativa?

Sono entrati ufficialmente nel teami dueArnaud Goullin e Luca Bozzo, che diventeranno rispettivamente chief commercial officer e chief corporate officer del noto brand di cosmetici. Goullin si occuperà delle fasi dellacommerciale in tutti i mercati diretti, compresi i negozi al dettaglio e la vendita dal sito. Mentre Luca Bozzo supervisionerà le principali funzioni aziendali, come le risorse umane, ma anche gli acquisti indiretti e le relazioni esterne.due, Arnaud Goullin e Luca BozzoIl CEO Simone Dominici commenta entusiasta questaiale. “Siamo molto orgogliosi che Arnaud e Luca siano entrati a far parte del nostro team. I loro importanti track record e la loro mentalità globale contribuiranno in modo determinante a consentire aMilano di realizzare la sua mission.