Karic già finita l’avventura dell’ex Benevento al Trapani | per lui un ritorno alle origini

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo appena sei mesi è giàaldi Nermin. L’exera arrivato nel Sannio a luglio 2022 dalla Virtus Entella insieme ?lias Koutsoupias, salvo poi essere ceduto l’estate scorsa all’ambiziosa compagine siciliana. Il classe 1999 con la maglia delha collezionato 23 presenze con 4 gol e 3 assist, ma il feeling non è mai davvero nato con glinatori che si sono succedi sulla panchina dei siciliani in questa travagliata stagione tanto da spingerlo a guardarsi intorno. Ad accoglierlo c’è proprio la Virtus Entella che ne ha annunciato il tesseramento. Questa la nota della compagine ligure: “La Virtus Entella comunica di aver acquisito dalla società, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, il centrocampista (nato in Svezia il 23 luglio 1999).