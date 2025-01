Metropolitanmagazine.it - Jessica Alba vicino al divorzio, dopo 16 anni di matrimonio, dal marito Cash Warren

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e ile produttore, stanno insieme 20, sono sposati da 16, come riportato da TMZ e People, sono vicini al: un’altra coppia di Hollywood giunta al capolineaTMZ riporta come certo il fatto chesono separati e stanno per iniziare le pratiche di, Molti, aggiunge, erano gli indizi in tal senso, incluso il fatto che entrambi fossero stati avvistati senzza la fede al dito. Da sola,si è recata al party prima dei Golden Globe e il mese scorso era a Roma per un incontro col produttore di Maserati: The Brothers, Andrea Jervolino, sempre senza l’anello nuziale. Stesa cosa, a Los Angeles, per. I due si erano incontrati la prima volta nel 2004, sul set del film Fantastic Four, dove lui era aiuto regista, si sono fidanzati ufficialmente nel 2007 e sposati nel 2008.