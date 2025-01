.com - Jesi / Stadio Carotti, sporcizia e mancanza di igiene in tribuna stampa

In occasione della partita trana e S.Orso i locali per i giornalisti, che lavorano, trovati in condizione indecorose, 11 gennaio 2025 – Oltre alla situazione sportivana, difficile in generale in questo momento, anche le condizioni delladeldi oggi pomeriggio per la partita di campionato di Promozione trana e S.Orso, sono risultate, diciamo, non accettabili. Lasciamo alle immagini ogni commento ricordando che i giornalisti vanno alloper lavorare.Una situazione, comunque, improponibile per gli addetti ai lavori locali e ospiti che non lascia sicuramente una bella immagine nè della città dinè dellana calcio che, comunque, non ha alcuna responsabilità in quanto l’impianto non è gestito dal club leoncello.Confidiamo che tutto quanto possa essere risolto perché si tratta di una forma di rispetto verso chi si siede in quei posti per svolgere il proprio lavoro e lesivo del normale diritto di cronaca.