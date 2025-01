Movieplayer.it - Io sono la fine del mondo, recensione: il film di Angelo Duro è un bluff a carte scoperte

Leggi su Movieplayer.it

Una cattiveria che si aggancia a una scorrettezza solo teorica: senza fermarci al letterale, quello di Gennaro Nunziante è unamaro e asettico, in cui l'anti-comico siciliano diventa corpo estraneo rispetto alla sceneggiatura stessa. In sala. Raro, rarissimo che la stampa non veda unprima dell'uscita (quando accade, il più delle volte è perché ilè estremamente scadente). Dunque, consapevolmente, raccogliamo coraggio e scegliamo di andare a vedere Ioladelin un multiplex di Roma, consci di affrontare una platea (quella vera) che rumoreggia, si distrae, parla ad alta voce: la cosiddetta pancia del paese, nonché giudice ultimo e insindacabile che decreta il successo o l'insuccesso di un. E infatti ildi Gennaro Nunziante, con protagonista(co-sceneggiatore), è proiettato in una delle sale più grandi della .