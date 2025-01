Ilgiorno.it - Inizia il dopo-Gargiulo. Grandi manovre a Desio per il voto in primavera. Sarà alleanza civica?

Il sindaco Simoneè stato deposto, viva il sindaco. futuro. In città i partiti sono più impegnati a guardare avanti, verso le elezioni amministrative, piuttosto che perdersi in polemiche e scambi di accuse per quanto è accaduto. Per questi argomenti, del resto, hanno già avuto anche parecchio tempo. Le discussioni erano nate quando si è trattato di individuare i candidati alla poltrona più importante del municipio, con il centrodestra spaccato in due. Sono proseguite con la formazione della giunta e sono riprese con vigore ancora maggiore nell’ultimo anno. Fino all’epilogo delle ultime ore con le dimissioni in massa di sedici consiglieri comunali, di cui undici di minoranza e cinque di maggioranza. Il fatto che l’accaduto sia ormai alle spalle, anche se di certo non archiviato dal punto di vista dei rapporti tra partiti e da quello delle relazioni personali, lo dimostra anche il post pubblicato giovedì in serata su Facebook dal vicesindaco uscente Andrea Villa: "Ci rivediamo presto, abbiamo davanti a noi una campagna elettorale da affrontare e il mio impegno pernon finisce oggi".