Incrementi degli stipendi: per il 58% dei lavoratori (giovani) rappresentano un buon motivo per la mobilità

Un recente sondaggio condotto dal portale Indeed su milleitaliani ha evidenziato come glisiano il principale fattore in grado di spingere le persone, soprattutto i più, a cambiare lavoro o addirittura a trasferirsi (anche all’Estero). Circa il 45%intervistati si considera sottopagato, con il 10% che sottolinea uno scarto significativo tra il proprio compenso e le aspettative. Per molti, la necessità di rendersi indipendenti dalla famiglia rappresenta una motivazione aggiuntiva, in un contesto economico in cui il costo della vita continua a crescere. Il ruolo della famiglia nel bilancio familiare In Italia, il sostegno economico della famiglia resta centrale per un lavoratore su tre. Secondo l’indagine, il 62% delloo medio viene assorbito dalle spese essenziali, lasciando molticostretti a chiedere un aiuto ai familiari per arrivare a fine mese.