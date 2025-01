Laprimapagina.it - Incidente mortale a San Nicandro Garganico: la vittima è Vincenzo Coppola di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su Laprimapagina.it

La vita diè stata spezzata in un tragicostradale avvenuto sabato mattina lungo la strada statale 693 “dei Laghi di Lesina e Varano”. L’impattoè avvenuto nel comune di San, in provincia di Foggia. Nel sinistro si registra anche un ferito.L’ha coinvolto un’auto e un camion. Si è trattato di uno scontro frontale che ha causato la morte del conducente dell’utilitaria,, giovane di 24 anni originario di(Caserta). L’autotrasportatore, ferito, è stato trasportato in ospedale a San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie.Sul luogo dell’sono intervenuti i soccorsi del 118, gli agenti della polizia stradale di San Severo, i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e il personale Anas, che ha provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità.