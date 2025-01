Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa a San Lorenzo in Campo, famiglia in salvo

Sanin(Pesaro), 11 gennaio 2025 – Garage a fuoco a Sanin, in via Fermi. E’ quanto accaduto intorno alle 13 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto il locale in cui erano custodite un’auto, un’ape car e uno scooter. Il garage fa parte di unasingola al cui interno si trovava unadi quattro persone. L’ha causato danni significativi al garage e al piano superiore dell’abitazione. Non appena si sono accorti dell’i quattro residenti sono immediatamente usciti dall’abitazione mettendosi in. Per fortuna non sono stati segnalati né intossicati né feriti. I soccorsi sono stati molto tempestivi. Sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco sia da Cagli che da Arcevia, in provincia di Ancona, che sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza tutta l’area.