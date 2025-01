Ilrestodelcarlino.it - Incendi a Los Angeles, l’imprenditore bolognese Umberto Ferri: “La mia casa in cenere”

Bologna, 11 gennaio 2025 – Losbrucia ancora. Uno "scenario di guerra”, secondo Joe Biden. Oltre 10.000 case distrutte, 14.000 ettari in fumo, 10 morti e danni stimati fino a 150 miliardi di dollari. Biden denuncia i «demagoghi» che strumentalizzano la tragedia, mentre squadre cerca-persone e la Guardia Nazionale lavorano nelle aree evacuate. Imposto il coprifuoco notturno per prevenire saccheggi e facilitare l’evacuazione di 153.000 persone. Indagini puntano sulla rete elettrica come causa degli, mentre l’arresto di un piromane non conferma l’ipotesi dolosa. Trump attacca il governatore Newsom e i dem per la gestione del rischio clima. Newsom ha invitato il presidente eletto in California. Cominciano poi a montare altre polemiche: si discute sulle squadre di pompieri privati impiegati dai ricchi.