Incendi a Los Angeles Harry e Meghan a Pasadena tra gli sfollati – Il video

Con almeno 11 vittime e 150mila persone evacuate o a rischio evacuazione per gli estesiche hanno devastato Los, principalmente nella parte nord della città, le operazioni di spegnimento e soccorso sono ancora nella fase acuta. Accanto al sindaco di, Victor Gordo, i media locali rilanciati dalla Bbc hanno filmato il principeMarkle che hanno una villa a qualche decina di chilometri dalla zona dei roghi. I duchi di Sussex hanno parlato con alcuni soccorritori e con gli, vestiti in maglietta e berretto da baseball, con mascherina antipolvere al collo. «Sono persone fantastiche, con una grande personalità e un grande cuore, e sono venuti qui per incontrare i primi soccorritori e le persone colpite», le parole del sindaco Gordo a Fox 11. Con l’allontanamento dalla famiglia reale britannica,si sono trasferiti in California in una villa a Montecito, 160 chilometri a nord di Pacific Palisades.