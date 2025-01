Lanazione.it - Ilda ha spento 105 candeline: una delle prime ostetriche di Massa. “Ho fatto nascere migliaia di bambini”

, 11 gennaio 2025 – Ha105Barani. Nata il 5 gennaio 1920,vive con la figlia Teresa ed è una donna forte, con la mente lucida e che racconta la storia di una comunità, avendo svolto la professione di ostetrica. Le, un tempo, non conoscevano turni di riposo, pronte a correre qua e là nelle abitazioni, a tutte le ore del giorno. La storia di, ostetrica, inizia intorno agli anni Cinquanta quando si diploma all’Università di Pisa. Per circa tre lustri ha operato all’ospedale dicon non poche tribolazioni. In quegli anni non si conoscevano turni e, come dice la figlia, lavorava moltissimo, di giorno e spesso anche la notte. Poi le cose sono un po’ migliorate quando è stata affiancata da un’altra ostetrica. Proviamo a immaginareche in un primo momento si sposta sul territorio in sella a una bicicletta, poi si velocizza e guida una vespa finché si munisce di un’automobile, più sicura per i suoi spostamenti.