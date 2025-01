Lanazione.it - Il Terranuova è in buone mani. In porta arriva il giovane Morandi

Lapovestirà la maglia delTraiana. Con Ermini rientrato all’Arezzo, il sodalizio terranuovese si assicura le prestazioni di un nuovo portiere che andrà a dare man forte a Timperanza. Classe 2003,ha iniziato la stagione in Eccellenza con la Colligiana dopo aver collezionato 29 presenze con la Fortis Juventus. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nel 2019-2020 con la casacca del Livorno partecipa al Campionato Nazionale Under 17. Poi passa all’Aglianese con la quale fa il suo esordio in serie D e infine nel 2021 si trasferisce alRomana. Il club di piazza Coralli è intenzionato a consolidare il proprio status in classifica. La stagione era iniziata con una sconfitta a Foligno, ma il pareggio del 5 gennaio ha contribuito a tenere alto il morale. Nella trasferta di doa Bagno di Gavorrano Marco Becattini dovrà fare a meno di Privitera, squalificato per un turno.