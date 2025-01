Ilgiorno.it - Il suono di Milano a Palazzo Morando

Un nuovo evento dedicato al rapporto trae il mondo della musica arricchisce la mostra dedicata a Carlo Orsi, in corso fino al 2 febbraio 2025 a. Oggi alle 16.30 è in programma l’incontro dal titolo “Ildi“, che vedrà il cantautore Claudio Sanfilippo dialogare con il chitarrista, compositore e cantautore Franco Mussida, con il cantante e armonicista Fabio Treves (nella foto) e con il cantautore e chitarrista Folco Orselli. L’appuntamento è gratuito per i possessori del biglietto della mostra dello stesso giorno dell’evento. Il costo di partecipazione al solo evento è di 12 euro e dà diritto anche ad un voucher per l’ingresso omaggio alla mostra a data aperta. È però necessaria effetturare una prenotazione a info@miracolia.it. I tre artisti intesseranno un racconto sulladi oggi e soprattutto di ieri, cercando di evidenziare i rapporti non sempre riconoscibili tra musica e città, sulle modalità tramite cui l’identità meneghina ha recepito e influenzato generi quali il blues, il rock e il pop.