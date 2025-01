Sport.quotidiano.net - Il rossoblù ha bruciato le tappe. Ha stregato subito Italiano. E adesso vola

Largo al ‘Nene’:ci pensa. Ma soprattutto ci pensano Orsolini e Ndoye, che forse in questi giorni a Casteldebole si guardano negli occhi ponendosi vicendevolmente la domanda: domenica chi di noi due dovrà accomodarsi in panchina? Mica è detto che accada. In materia di formazione Vincenzospesso è imperscrutabile come il terzo segreto di Fatima. Però non è scontato sfilare di dosso la maglia al classe 2003 argentino che col Verona, nonostante l’esito finale funesto, il 30 dicembre al Dall’Ara è stato ‘hombre del partido’, con una doppietta che resterà negli annali. Dove lo trovi un ragazzo di ventuno anni che alla sua sesta apparizione in campionato firma due gol, frutto di scaltrezza e piede educatissimo (nel suo caso il destro), e che alla doppietta abbina una prestazione fatta di continui uno contro uno vittoriosi che a un certo punto della partita avevano fatto saltare i meccanismi difensivi dell’Hellas? Lo trovi in Argentina, dove ancheSartori e Di Vaio non a caso stanno dirigendo le loro attenzioni, magari per portare in dote anel cuore della stagione un altro Castro o altri due Dominguez: anche Nicolas, oggi secondo in classifica col Nottingham Forest in Premier League, sbarcò a Casteldebole a gennaio: era il 2020.