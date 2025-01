Ilrestodelcarlino.it - Il progetto Casa Romagna: “L’osteria ha chiuso, ma presto riaprirà con nuovi gestori”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 11 gennaio 2025 – L’idea di partenza era quella che, la realtà che oggi caratterizza la gestione di palazzo Talenti Framonti (per intenderci, l’ex Eataly), diventasse un “hub della”. Queste, un anno fa, furono le parole di Gianfranco Brunelli che prefigurava uno spazio che andasse ben oltre le tre principali branche che lo compongono, per dare vita a una vetrina anche culturale che fornisse ai turisti uno spaccato di romagnolità (e, più in senso stretto, forlivesità). La cooperativa, in origine, era composta da tre precise realtà, ovvero: bar al primo piano, gestito da Flora; pizzeria al primo, con gestione degli stessi titolari de ‘La Marì d’Otello’ e, infine,del secondo piano che vedeva al timone Davidementi (ristorante ‘Alla vecchia osteria’ di San Zeno), Filippo Drudi (gestore del pub ‘Lato B’) e Simone Fornasari (titolare della ‘Tenuta del gelso’ di Bertinoro).