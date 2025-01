Liberoquotidiano.it - Il piano per chiudere la legislatura e rivincere le elezioni: Giorgia Meloni, missione 2032

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per la prima volta da quando è premier,ha aperto una finestra sul futuro. Quello che ha in mente lei, almeno. Depurata dalle prudenze e dalle scaramanzie di circostanza, una cosa è già chiara: intende restare in sella sino alla fine dellaper poi chiedere agli italiani di confermarla alla guida del Paese. Magari con una legge elettorale diversa da quella usata l'ultima volta. Operazione che, se vincente, la confermerebbe a palazzo Chigi sino al. Dieci annidi, al termine dei quali l'Italia potrebbe essere davvero una repubblica con un'architettura costituzionale diversa e un capo del governo scelto dal popolo: per la sinistra, l'incubo perfetto. Al giornalista di Repubblica che le chiede se escluda di candidarsi alle prossimepolitiche, lei risponde che certe domande sono «soprattutto dei desiderata, piuttosto che dei modi per capire come la penso».