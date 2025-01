Thesocialpost.it - Il grande chef italiano perde tutto: “In poche ore il mio sogno è finito”

Bologna – “Eravamo tranquilli perché il fuoco si stava spingendo verso Santa Monica, poi alle cinque è suonato l’allarme nei telefoni: piano di evacuazione, prendete con voi solo lo stretto necessario”. Così racconta, ancora sotto choc, Umberto Ferri, imprenditore emiliano-romagnolo che aveva trovato fortuna negli Stati Uniti, fino a quando un incendio devastante ha distrutto la sua casa affacciata sull’oceano. Ferri, noto per aver fondato la catena di locali Transilvania, si era trasferito in America vent’anni fa, inseguendo il suo. Oggi quelsi è trasformato in macerie: “Non c’è più niente”, dice nel video girato tra i resti della sua abitazione.L’evacuazione e la devastazione“Siamo usciti senza panico, io sono andato via coi miei vicini. Ho lasciato lì la mia macchina per non intasare la strada, non pensavo che non l’avrei più vista”, racconta Ferri, ora ospite temporaneo nella casa della sua ex compagna.