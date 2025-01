Sport.quotidiano.net - Il giallorosso e il mancato riscatto. Dalla Champions al sofferto addio. Torna da rivale

Se il popolo Dall’Ara potesse parlare con uno striscione domani sera lo scriverebbe a caratteri cubitali: bento Alexis, il ‘Saele’ della. Alexis Saelemaekers ha dimostrato con i fatti che si può scrivere una pagina indelebile nella storia di un club e poi lasciarsi con gratitudine e, anzi, con un pizzico di rimpianto. Certo, a differenza che con Thiago Motta, il destino rossoblù di Saelemaekers a giugno era quasi tutto nelle mani del Bologna. Sarebbe bastato esercitare il diritto dicol Milan fissato a 10 milioni e il tuttofare belga, l’uomo che a primavera aveva messo il turbo rivelandosi decisivo nelle sfide vinte per conquistare il posto in, sarebbe diventato interamente rossoblù. Così non è stato. "Saelemaekers non è stato riscattato per motivi economici", disse con appezzabile franchezza Giovanni Sartori, annunciando un mercato estivo in cui le ambizioni danon avrebbero sconfinato dal rigido perimetro dei paletti di bilancio.