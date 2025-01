Sport.quotidiano.net - Il fronte giallorosso. Ranieri: "Il futuro?. La mia priorità assoluta è la gara del Dall’Ara»

"La miain questo momento è la partita contro il Bologna: la mia concentrazione è al cento per cento su questa sfida". E’ stato un centrale affidabile Claudio, per chi se lo ricorda da giocatore ai tempi del Catanzaro, del Catania e del Palermo, ma sa trasformarsi anche in abile fantasista quando ci sono da dribblare le domande sul mercato, sulla sua società e sul suoin, anche perché testa e cuore sono già al, dove domani la Roma andrà alla ricerca della prima vittoria lontano dall’Olimpico di questa stagione. L’ultima risale al 25 aprile scorso e arrivò nel recupero a Udine (si giocarono soltanto 18 minuti, dopo che il match fu originariamente sospeso a causa del malore che colpì il difensore N’Dicka), all’ultimo respiro. Ma fu un successo inutile per la corsa alla Champions, vinta in volata dai rossoblù e dall’Atalanta.