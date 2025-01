Ilgiorno.it - Il delitto del ballatoio a Desio. Accoltellò il padrone di casa. Condannato a 15 anni in assise

Leggi su Ilgiorno.it

Ha ucciso con 37 coltellate il romeno 48enne che gli aveva affittato una stanza in unadi ringhiera in pieno centro a, perché era convinto che gli avvelenasse il cibo. Per l’omicidio che risale al giugno dell’anno scorso di Iulian Avadani, ieri la Corte didi Monza haa 15di reclusione Johnatan Fals Reyes, cubano di 30. L’imputato è stato fermato dai carabinieri poco dopo l’aggressione mortale mentre si allontanava portando con sé le sue cose dentro tre valigie. Ancora detenuto in carcere, è stato ritenuto responsabile di avere ucciso la vittima dopo averla buttata a terra sul. Una perizia psichiatrica l’ha dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere "con volontà grandemente scemata" al momento del fatto, nonché socialmente pericoloso, quindi i giudici hanno disposto che venga inviato in una struttura psichiatrica giudiziaria.