I nuovi cittadini italiani sono 719: "È il riconoscimento ufficiale di un ruolo attivo nella comunità"

nel 2024 a Cesena ammontano a 719. Tantele cittadinanze riconosciute dal Comune di Cesena nel corso dello scorso anno dopo l’approvazione del Ministero e della Prefettura. Nel corso dei 12 mesi passati il Comune di Cesena ha riconosciuto 719 nuove cittadinanze italiane, di cui 178 a minori e 30 a neodiciottenni, molti dei quali nati in Italia o trasferitisi in città. Ma da dove provengono i? Si tratta di donne e uomini nati in svariati paesi del mondo ma in particolare in Albania, Marocco, Bangladesh e Tunisia. Al termine di ogni richiesta, la pratica si conclude con la cerimonia di giuramento che avvienesala degli Specchi di palazzo Albornoz alla presenza del sindaco, o del presidente del consiglio comunale. Si tratta di persone che vivono regolarmente in Italia e che si naturalizzano, acquisendo volontariamente la cittadinanza italiana – in seguito a residenza di almeno 10 anni o per matrimonio – facendo domanda per poi trasmetterla ai propri figli maggiorenni.