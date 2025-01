Gqitalia.it - I migliori album degli anni '90 vanno oltre il britpop e il grunge

Leggi su Gqitalia.it

Gli‘90. Alcuni di voi sono nati allora e potrebbero addirittura ricordarseli. Eppure, i’90 non sono fortunatamente riservati solo a chi era bambino all'epoca. Questo è un bene, perché il decennio ha avuto un sacco di uscite di grande impatto. Ora che gli‘90 sono abbastanza lontani da potere essere considerati parte della storia, abbiamo una prospettiva di riscoperta inebriante. Ilera una grande cosa, ovviamente, così come iloceano, in America. Praticamente ogni campo fangoso d’Europa ha ospitato almeno un rave e le classifiche erano piene di girl group e boy band come le Spice Girls e i Take That.È stato il decennio in cui la forma odierna del pop, dell'hip-hop, del rock e della dance ha iniziato a prendere forma, ma le cose erano ancora allo stadio embrionale.