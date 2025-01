Ilgiorno.it - I licenziamenti di Natale. Sciopero totale alla Hydro

"Adesione", i metalmeccanici rispondono con loaiconsegnati sottoa due impiegati su 140 dipendentiExtrusion, a Ornago, una delle filiali italiane della multinazionale norvegese dei profilati in alluminio. "Inaccettabile la decisione, inaccettabili le condizioni – spiegano Adriana Geppert (Fiom-Cgil Brianza) e Gloriana Fontana (Fim-Cisl) –. Uno dei due è stato lasciato a spasso dopo essere stato richiamato in servizio un giorno in cui l’azienda era chiusa per portare a termine lavori in sospeso e a fine giornata gli hanno dato il ben servito".base di tutto, "un taglio di costi", c’è scritto nelle lettere, "e non di mansioni" spiegano ai cancelli le sindacaliste in mezzo alle tute blu. In mano hanno cartelli con scritto: "Nessuno dei due licenziato".