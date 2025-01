Ilrestodelcarlino.it - I campioni si sfidano al Memorial Giovannini

Alessioè stato una figura rilevante nell’atletica non solo marchigiana, giornalista e addetto stampa non solo del comitato marchigiano, originario di Pieve Torina, e prematuramente scomparso nel 2019. Sabato 18 gennaio prossimo al PalaCasali di Ancona, dove Alessio ha lavorato per diversi anni, si svolgerà la quarta edizione dela lui intitolato, diventato negli anni un appuntamento internazionale a invito, capace di attirare ad Anconaanche internazionali e atleti che hanno partecipato anche alle ultime Olimpiadi. Un parterre d’eccezione, insomma, che andrà anche in diretta su Rai Sport, il modo migliore per ricordare la figura di Alessio che tutti nel mondo dell’atletica e del giornalismo ricordano con profondo affetto. Tra l’altro sarà il primo evento di atletica indoor con programma completo a far parte del calendario del World Indoor Tour.