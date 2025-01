Secoloditalia.it - I 50 anni di Renzi, rottamato dalla storia tra ambizioni e scommesse perse, si fa gli auguri su X (ne ha bisogno)

Matteocompie cinquant’e si fa glisu X postando una foto che lo ritrae sorridente con la maglia della nazionale di calcio dei parlamentari e pallone in mano. La palla della politica, quella della leadership in ambito governativo, invece, l’ha passata da un pezzo: da quando azzardò la scommessa sul referendum costituzionale annunciando le dimissioni in caso di sconfitta, cosa che poi fece stante la bocciatura incassata. Da allora, tra alterne vicende politiche e cronache giudiziarie, nonostante un presenzialismo indiscusso, lo strappo con il Pd e la fondazione di un suo partito con Italia Viva, l’ex premier non è più riuscito a contare quanto avrebbe voluto, se non nel caso della defenestrazione finale del governo Conte che portò all’insediamento dell’esecutivo Draghi.I 50di Matteo, tra, promesse e occasioni perduteNel mezzo tra una rapida ascesa e un altrettanto repentino ridimensionamento sulla scena nazionale, il mancato decollo di Iv.