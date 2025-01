Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Penitent, Sabato 11 Gennaio 2025

Sabato 11 Gennaio 2025 sui canali Sky Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, The Penitent, diretto e interpretato da Luca Barbareschi e tratto dal testo di David Mamet, esplora i dilemmi morali e le complessità della natura umana. Quando un noto psichiatra si ritrova coinvolto in un processo mediatico dopo che un suo paziente compie una strage, la sua vita viene sconvolta. Tra accuse, segreti professionali e tensioni emotive, il film analizza il confine sottile tra etica e giustizia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Back to Black racconta l'ascesa e la caduta della leggendaria cantautrice Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Diretto da Sam Taylor-Johnson, il biopic ripercorre le tappe della sua carriera, dall'incredibile successo dell'album "Back to Black" al tormentato rapporto con Blake Fielder-Civil, un amore tanto intenso quanto distruttivo, fino alla tragica fine nel 2011, quando il mondo perse una delle voci più potenti della sua generazione.