Lanazione.it - Grande Fratello, il babbo di Tommaso: “Anche se uscisse per me ha già vinto”

Siena, 11 gennaio 2025 – Giacomo Franchi, storico commerciante di Siena, che effetto fa essere indicato adesso come ildidel ’’? “(Sorride, ndr). Una sensazione strana. Sono così orgoglioso di lui che mi fa tanto piacere essere ildi. Sin dall’inizio gli amici mi hanno preso in giro per questo, gliel’ho detto quando sono andato a trovarlo al Gf. Sta facendo unacosa, da quasi 4 mesi è nella casa. Orgoglioso di lui, ripeto, e molto felice”. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-:FRANCHI ALQuanto le manca? “Tantissimo! Però c’èun lato positivo in questa lontananza: la notte sono sereno perché so dov’è, l’ultimo dell’anno non ero preoccupato, il sabato sera non sto in pensiero sapendolo in giro con la macchina”.